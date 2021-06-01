Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu
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Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu Denizli'nin Çal ilçesinden geçen Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinden geçen Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Menderes Nehri üzerinde bu yıl 848. Kez düzenlenmesi planlanan 'Sudan koyun atlatma şenliği' susuzluktan yapılamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınan ve 8 asırdır sudan koyun atlatma yarışlarının düzenlendiği Menderes Nehri yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Değişik illerden sürüleriyle çobanların katıldığı şenlik susuzluk nedeniyle bu yıl yapılamama riski ile karşı karşıya kaldı. Sudan koyun atlatma yarışları geçen yıl salgın nedeniyle temsili olarak yapılmıştı.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Menderes Nehrinde sudan koyun atlatma yarışlarının yapıldığı Aşağıseyit Mahallesindeki alanında suyun iyice azıldığını anlatan, Aşağıseyit Muhtarı Osman Cambaz, "848 yıldır koyun atlatma festivallerimizin yapıldığı Menderes Nehrimiz geçen yıl pandemi bu yıl ise kuraklık ve yağışların olmamasından dolayı olmayacak gibi duruyor ama devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yağışlar olmadığı için Büyük Menderes nehrimiz kurumak üzere içindeki canlılarımız hayatlarını kaybediyor. Koyun atlatma festivalimize Türkiye'nin hemen hemen her ilinden, ilçesinden katılımcılarımız oluyor. 50-60 sürü bazen daha fazla oluyor. Katılımlarımız çok yüksek oluyor. Köpek Güzellik yarışmamız oluyor" dedi.

Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu
Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu
Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu
Kuraklık 8 asırlık 'Sudan koyun atlatma şenliği'ni de vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

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