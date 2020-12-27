Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme
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Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme

27.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:54

Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme Göl çevresindeki esnaf çaresiz gölün günden güne çekilmesini yaşlı gözlerle izliyor Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü günden güne kuruyor.

Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme

Göl çevresindeki esnaf çaresiz gölün günden güne çekilmesini yaşlı gözlerle izliyor

BURSA - Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü günden güne kuruyor. Kuraklığın yakasını bırakmadığı İznik gölünün içler acısı hali bir işletmeciyi gözyaşlarına boğdu. Aysel Karaman, "Ben çocuklarıma ne anlatacağım. Bu güzelim göl birkaç yıl içerisinde yok olacak" diyerek gözyaşı döktü. Göldeki çekilme havadan da görüntülendi.

Türkiye'nin 5. Marmara Bölgesinin ise en büyük gölü olan İznik Gölü kuraklık ile mücadele ederken sudaki çekilme 350 metreye kadar ulaştı. İznik'in en büyük iskelesi olan Çakırca İskelesi ise adeta karaya oturdu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

İznik Gölü Çakırca kıyısında işletme sahibi Aysel Güleç gözyaşları içinde gölün içler acısı halini anlattı. Güleç, "Ben sahil kasabasında sahil kenarı işletmecisiyim. Biz bu gölü birkaç sene içinde göremeyeceğiz. Ben her sabah iş yerime geldiğimde ilk önce gelip gölün durumuna bakıyorum. Her geçen gün karşılaştığım manzara gerçekten beni çok üzüyor. Bu giden sadece göl değil, bu giden bizim çocuklarımızın geleceği. Yani ben ileride çocuklarıma "burası da bir göldü burada su vardı burada yüzülüyordu" demek istemiyorum. Biz bu yaz göle giremedik, her yer bataklık oldu" dedi.

55 yıldır İznik Gölünü böyle görmedim

İznik gölünün kıyısında işletmesi bulunan Naci Özsoy ise "55 yaşındayım 30 sene balıkçılık yaptım. 20 senedir de işletmeciyim. İznik Gölü'nün bu derece çekildiğini hiç görmedim. Görsel olarak yakında sazlıklar da çıkar buradan sivrisinek, yılan buna benzer her şey köyümüze gelir. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme
Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme
Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme
Kuraklığın gözyaşları...İznik gölünde önlenemeyen çekilme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

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