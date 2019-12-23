Kur'an ve İncil'in Komünist Parti ideolojisine göre yeniden yazılması için Çin harekete geçti

23.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:20

Dini özgürlüklerin günden günde kısıtlandığı Çin'de Şi Cinping yönetimi, Kur'an, İncil ve Budist Sutraların meallerinin Maoist Çin Komünist Partisi'nin ideolojisine göre yeniden yazılması için düğmeye bastı.



Geçtiğimiz kasım ayında, Çin Komünist Partisi'nin daimi üyesi ve Başbakan Yardımcısı Wang Yang'un yönetiminde, ülkenin en önemli dini inanç gruplarının temsilcilerinin davet edildiği bir sempozyum düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle