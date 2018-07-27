Kur'an Kursu Öğrencilerine Belge Töreni

Kilis'te TOKİ Hanımeli Kadın Meslek Edindirme Merkezi bünyesinde eğitim gören 22 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme belge töreni düzenlendi.

Merkezin toplantı salonunda düzenlenen tören, Kurs Öğreticisi Canan Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı.

Kurs Müdürü Şükriye Tunçeli, burada yaptığı konuşmada, eğitimlerini tamamlayan 22 öğrenciye belgelerini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, merkezde 30 öğreticiyle yaklaşık 400 kursiyere takı tasarım, ahşap boyama, satranç, resim, drama tiyatro İngilizce ve matematik kursları da verildiğini ifade etti.

İlahi ve kasidelerin de okunduğu program sonunda, Tunceli, öğrencilere belgelerini verdi.

Program, öğrenciler için hazırlanan slayt gösterisi ve Kurs Öğreticisi Merve Öztürk'ün yaptığı hatim duasıyla sona erdi.