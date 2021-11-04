Kur'an-ı Kerim'i yırtan kız olayı nedir? Kur'an-ı Kerim'i yırtan kız maymuna mı dönüştü?

Hikayeye göre; Hollanda'da geçen olayda bir genç kız, müzik dinlediği sırada yüksek sesle Kur'an okuyan annesi tarafından uyarılır. Fakat kız yine de müziği kısmak istemez ve annesine sinirlenerek Kur'an-ı Kerim-i yırtar. Bu dakikadan sonra kızın cezalandırılarak maymun benzeri bir yaratığa dönüştürüldüğü iddia edilir. Peki olayın aslı nedir? Kur'an-ı Kerim'i yırtan kız olayı bir efsane mi, gerçek mi? Olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

KUR'AN - I KERİM'İ YIRTAN KIZ AOLAYI GERÇEK Mİ?

Kur'an-ı Kerim'i yırttıktan sonra cezalandırıldığı ve yaratığa dönüştüğü rivayet edilen kızın hikayesi bir dönem uzun süre konuşulmuştu. Efsaneye dönüşen bu hikayenin gerçek olmadığı, çocukları korkutmak için üretildiği belirtiliyor. Sosyal medyada çok kez paylaşılan fotoğraf ise bir balmumu heykeline ait.

AİLESİ, İĞNEYLE ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

İddianın devamına göre genç kız maymuna dönüştükten sonra Hollanda'da bir hastaneye yatırılır ve orada tutulmaya başlar. Ailesi ise kızlarını artık istemez ve iğneyle öldürülmesini talep eder. Hikaye bir efsane haline gelerek kulaktan kulağa yayılır.

FOTOĞRAF MÜZEDE ÇEKİLMİŞ

Olayın aslı şöyledir ki; kız ait olduğu iddia edilen fotoğraf aslında Patricia Piccini tarafından 2003 yılında yapılan ve Hollanda'da bir müzede sergilenen balmumu heykeline ait. Dolayısıyla fotoğrafın hastanede çekildiği iddiası da boşa çıkar. Ortada ne yaratığa dönüşen bir kız ne de ölümünü talep eden bir aile vardır.

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