Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan
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Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan

16.03.2021 22:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:52
Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Arslanboğa, "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birincisi oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Arslanboğa, "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda bölge birincisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı "Kur'an Kursları Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" çevrim içi olarak yapıldı. Kur'an kurslarında okuyan öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla 18 yaş altı kız ve erkek öğrenciler olmak üzere iki kategoride düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma" yarışmaları neticesinde illerde yapılan elemelerde birinci olan öğrenciler bölge finalinde yarıştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmalarda, İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak İllerini temsilen katılan Kur'an Kursu öğrencileri bölge birincisi olabilmek için mücadele etti. Yarışma sonucunda kızlar kategorisinde Kütahya'yı temsil eden Tavşanlı Kavaklı Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Zeynep Arslanboğa, bölge birincisi olarak Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, "Kızımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor, yetiştiren hocalarına, ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan
Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan
Kur'an-ı Kerim'i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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