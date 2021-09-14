Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı - Haberler
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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının 2021 Türkiye finali Malatya'da yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının 2021 Türkiye finali Malatya'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Türkiye Finali" Malatya Kernek Karagözler Camisi'nde yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan yarışmada ilçe, il ve bölge etaplarını kazanarak finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacı, finalde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele etti. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda, Denizli bölgesinden yarışmaya katılan sözleşmeli İmam Hatip Adem Bilgetay, birinci, Tokat bölgesinden yarışmaya katılan Bilal Al ikinci, Karabük Bölgesinden katılan Recep Tayyip Şentürk ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Milletvekili MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve çok sayıda vatandaş katıldı.

,(Erdal Akbuğa/İHA)

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının Türkiye finali yapıldı

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