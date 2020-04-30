Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, Hakka yürüdü
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Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, Hakka yürüdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve hafızların hocası olarak bilinen Hacı Mehmet Ali Şeflek Hoca, imrenilecek bir yaşam hikayesini tamamlayıp Hakka yürüdü.

Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, Hakka yürüdü
30.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:35

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve hafızların hocası olarak bilinen Hacı Mehmet Ali Şeflek Hoca, imrenilecek bir yaşam hikayesini tamamlayıp Hakka yürüdü. Kimlikte yaşı 94 olan ancak gerçek yaşının 100'e yakın olduğu belirtilen Mehmet Ali Şeflek, alzheimer hastası olduğu için bir çok tanıdığını unutmasına rağmen ezberlediği Kur'an-ı Kerim'i ve mealini unutmaması ile tanınıyordu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve bir süre Kur'an Kursu hocalığı da yapıp çok sayıda hafız yetiştiren Mehmet Ali Şeflek, kendisini Kur'an ilmine adamıştı. Hafız olmasının yanı sıra, Kur'an-ı Kerimin mealini de iyi bilen Mehmet Ali Şeflek Hoca'nın, son zamanlarda alzheimer rahatsızlığına yakalandığını belirten yakınları, "O kadar ilginç bir yaşantısı vardı ki, tanıdıklarını unutmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i hiç unutmadı. Seni tanımaz idi ama Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin başını okusan devamını okur ve okuduğu ayetlerin mealini de söylerdi. İman ehli bir büyüğümüzdü" diye konuştular.

Önceki gece vefat eden Mehmet Ali Şeflek Hoca, Nazilli merkez Koca Cami'de kaldırılarak Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

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