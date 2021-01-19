Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an'da kaç sayda Sure, Cüz vardır? Diyanet Kur'an- Kerim ayetleri!
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Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an'da kaç sayda Sure, Cüz vardır? Diyanet Kur'an- Kerim ayetleri!

19.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:04
Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an'da kaç sayda Sure, Cüz vardır? Diyanet Kur'an- Kerim ayetleri!

Ayet, Kur'an-ı Kerim cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an'da kaç sayda Sure, Cüz vardır? Diyanet Kur'an- Kerim ayetleri!

Son ilahî kitap olan Kur'ân mucizesi, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) peygamberliğini kanıtlayan en büyük mucizedir. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? Kur'an'da kaç sayda Sure, Cüz vardır? Diyanet Kur'an- Kerim ayetleri!

KUR'AN-I KERİM'DE KAÇ AYET VARDIR?

Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

KUR'AN-KERİM'İN KORUNMUŞLUĞUNUN İSPATI NEDİR?

Kur'an-ı Kerim, Yüce Yaratıcı'nın kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. O, bu yüce kelâmı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim bu gerçek, Kur'an'da şöyle açıklanmıştır: "Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) Biz indirdik Biz! Onun koruyucusu da elbette biziz." (Hicr, 15/9) Bu ilahî beyan onun korunmuşluğu konusunda müminler için en büyük güvencedir. Nitekim tarih de bunun canlı şahidi olmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan yazılırken diğer taraftan da sahabilerce ezberlenmiş, namazlarda sürekli okunmuş ayrıca Müslümanların inanç ve amelî dünyalarına taşınarak hayata yansımıştır. Hz. Peygamberin vefatını takiben Hz. Ebubekir döneminde dağınık haldeki yazılı metinler bir araya getirilerek bir Mushaf oluşturulmuştur.

Diğer taraftan İslam fetihlerinin artması ve yeni beldelerin İslam'a dâhil olmasıyla, üçüncü halife Hz. Osman bir komisyon kurmuş ve bu komisyon tarafından çoğaltılan Kur'an nüshaları Mekke, Kûfe, Basra, Şam, Bahreyn, Yemen'e gönderilmiştir. Müslümanlar bu ana nüshalara göre pek çok Kur'an nüshası yazmış, böylece bu ilahî kitap hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. (Geniş bilgi için bkz. "Mushaf", DİA, XXXI, 242-248).

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