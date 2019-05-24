Kupa sahibini buluyor

Finalistler Bayern Münih ile RB Leipzig şimdiye kadar yedi kez karşı karşıya geldi. İki takım altısı Bundesliga, bir de DFB Kupası'nda birbirine rakip oldular. Bu maçların beşinde sevinen taraf Bayern Münih oldu. RB Leipzig bir kez rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki bir karşılaşma da berabere sona erdi. RB Leipzig ile Bayern Münih 2017 yılının ekim ayında DFB Kupası ikinci turunda birbiriyle eşleşti. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçı Bayern Münih penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak bir üst tura çıktı. Bayern Münih tüm penaltıları gole çevirirken, RB Leipzig'de Timo Werner beşinci penaltı atışından yararlanamamıştı. Bayern Münih lig şampiyonluğunun ardından DFB Kupası'nı da kazanmak istiyor.

Kulüp tarihinde hem kupa hem de lig şampiyonluğunu birarada 11 kez kazanan Bayern Münih, yarın 12. kez hem lig hem kupayı aynı sezonda kazanmanın planını yapıyor. Bayern Münih'te kaleci Neuer'in finalde oynaması bekleniyor. RB Leipzig'in kupa tarihinde ciddi bir başarısı bulunmuyor. Şimdiye kadar DFB Kupası'nda bir kez çeyrek finale yükselen RB Leipzig, ilk kez kupa finali oynayacak. RB Leipzig, Bayern Münih karşısına ideal ilk 11'i ile çıkacak. Maçta RB Leipzig'in en büyük silahı Timo Werner olacak. Bayern Münih'in ise kozu Robert Lewandowski. İki futbolcu da şimdiye kadar oynanan maçlarda rakip kalelere en çok gol atan isimler. Timo Werner Bayern Münih filelerini üç kez havalandırırken, Robert Lewandowski RB Leipzig'e dört gol atma sevinci yaşadı.