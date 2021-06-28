Kunut duaları okunuşu nedir? Kunut duaları anlamı, kunut duaları anlamları nedir? Kunut duaları Arapça oku, kunut duaları ezberle kunut duaları dinle

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Müminler namazları doğru şekilde kılmak ve ibadetlerini olması gerektiği gibi eda edebilmek için dini konuların detayların araştırıyor. Kunut duaları da bu noktada en çok merak edilen konulardan biridir ve bu konu hakkında Kunut duaları anlamı kunut duaları ve anlamları nedir? Kunut duaları Arapça oku, kunut duaları ezberle, kunut duaları 1 ve 2 nedir, hangi namazda okunur? Kunut duaları okunuşu nedir gibi konular araştırılıyor.

Kunut duaları Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Peki, Kunut duaları Arapça oku, kunut duaları ezberle kunut duaları nasıl dinlenir? Kunut duaları okunuşu nedir? Kunut duaları anlamı, kunut dualarıanlamları nedir?

KUNUT DUALARI OKUNUŞU NEDİR?

1.Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

2.Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık.

KUNUT DUALARI VE ANLAMLARI NEDİR?

1.Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

2.Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUALARI ARAPÇA OKUNUŞU NEDİR?

KUNUT DUALARI HANGİ NAMAZDA OKUNUR?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen "Allahümme innâ neste'înuke" ve "Allahümme iyyâke na'büdü" duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar "Rabbenâ âtinâ" duasını okur veya üç defa "Allahümmeğfir lî" demekle yetinir.

Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).