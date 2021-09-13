Künefe tarifi! Masterchef Künefe nasıl yapılır? 13 Eylül Künefe tatlı tarifi! Masterchef Künefe tatlısı için gerekli malzemeler! - Haberler
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Künefe tarifi! Masterchef Künefe nasıl yapılır? 13 Eylül Künefe tatlı tarifi! Masterchef Künefe tatlısı için gerekli malzemeler!

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Künefe tarifi! Masterchef Künefe nasıl yapılır? 13 Eylül Künefe tatlı tarifi! Masterchef Künefe tatlısı için gerekli malzemeler!

Masterchef 13 Eylül yarışmasında şefler tarafından Künefe tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Künefe nasıl yapılır? Künefe tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Künefe tatlı tarifi! Künefe nasıl yapılır? Künefe tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Künefe tarifi oldu. Peki en güzel Künefe tatlı tarifi nasıldır? Künefe tatlısı nasıl yapılır? Künefe için gerekli malzemeler nelerdir?

MASTERCHEF KÜNEFE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler;

  • 250 g tel kadayıf,
  • 125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz),
  • 3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı.
  • Şerbeti için;
  • 1 su bardağı şeker,
  • 1 su bardağı su,
  • Birkaç damla limon suyu.

MASTERCHEF KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Yapılışı;

Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

Şeker eriyene kadar karıştırın,

Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

Kadayıfı küçük küçük kıyın,

Tereyağını eritin,

Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin, Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Künefe tarifi! Masterchef Künefe nasıl yapılır? 13 Eylül Künefe tatlı tarifi! Masterchef Künefe tatlısı için gerekli malzemeler! - Haberler
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