Kunduz Ormanları genç mühendisleri ağırladı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev alan genç orman mühendislerine Kunduz Ormanları'nda eğitim verildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak, Kunduz Ormanları'nın bir eğitim okulu olduğunu söyledi.

Kunduz Ormanları'nın genç orman mühendisleri için paha biçilemez bir deneyim olduğunu vurgulayan Irmak, "Türkiye'nin en güzel ve verimli ormanlarından olan Kunduz'da öğrenilecek bilgiler, gelecekte nitelikli ormanlar kurulmasında çok önemli. Orman çalışmaları sadece memur gözü ile değil, sevgi ve özveriyle yapılmalı. Gelecekte iyi ormanlar oluşturarak ormanların devamlılığının sağlanması ülkemiz ekonomisine ve küresel ısınma konusunda olumlu katkılar sağlayacaktır." dedi.

Amasya Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ise genç mühendislere Türkiye ormancılığı ve ormanların devamlılığının sağlanması hakkında bilgi aktardı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Hasan Kemal Yayla da üretim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Eğitimde orman mühendislerine işletme pazarlama, damgalama, ağaç boylama, standardizasyon, genç meşcerelerde bakım ve ormancılık faaliyetleri hakkında da uygulamalı bilgiler verildi.

Sarıçiçek Orman İşletme Şefliği, Kunduz Orman İşletme Şefliği ve Ovacık Orman deposunda yapılan eğitime İşletme Müdür Yardımcısı Faik Ayran, Sarıçiçek İşletme Şefi Bahadır Kurt, Kunduz İşletme Şefi Abdullah Şahin de katıldı.

Kaynak: AA