Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi, yanındaki lüks otomobil de hasar gördü

Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi, yanındaki lüks otomobil de hasar gördüAdana'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi, yanındaki lüks otomobil de hasar gördü

Adana'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanındaki lüks otomobil de hasar gördü.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta meydana geldi. Hatice D.'ye ait 80 ABR 994 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin arka kısmını saran ve yanındaki 01 ACC 983 plakalı lüks otomobile de sıçrayan yangını tazyikli su sıkarak kısa sürede söndürdü. Daha sonra araç üzerinde inceleme yapan itfaiye ekibi, yangının kundaklamadan çıktığını belirledi.

Otomobili kundaklayan ve iki aracın hasar görmesine neden olan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı