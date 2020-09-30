Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
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Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:55

Denizli'de binlerce ağacın yandığı ormanlık alanda mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açıp çaresizce etrafta dolaşması görenlerin yüreklerini dağladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen ve 2 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın siyaha büründüğü yangını çıkardığı iddia edilen kundakçı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ALEVLERİN ARDINDAN ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Yangının havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışma ile söndürüldüğü bölgede ise acı bir tablo ortaya çıktı. Binlerce ağacın yandığı ormanlık alanda, onlarca yaban hayvanı da telef oldu. Yanan sahada mahsur kalan ve vücudunun bir bölümü yanan kaplumbağanın acı ve susuzluktan ağzını açması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaralı kaplumbağa, bir süre sonra ormanlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ONLY: Orada bu videoyu çeken ve o kaplumbağayı görüpte yardım etmeyenlerin ne kadar vicdansız olduğunu gösteriyor.
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