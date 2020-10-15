Hatay'da sigara içmek için çakmak çakan gençler, kendilerini darbedenlerden şikayetçi oldu: Terörist damgası yemekten rahatsızız
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Hatay'da sigara içmek için çakmak çakan gençler, kendilerini darbedenlerden şikayetçi oldu: Terörist damgası yemekten rahatsızız

15.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:25

Hatay'da, sigara içmek için cebinden çakmak çıkartan Serdar Bağlam çakmağı çakmaya çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar Bağlam ve arkadaşını kundakçı sanırken, ikili ciddi bir şekilde darbedildi. Gençler terörist damgası yedikleri için rahatsız olduğunu belirtirken, kendilerini darbedenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 12 Ekim'de gece yarısı, Arsuz'un Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Serdar Bağlam, sigara içmek için cebinden çakmağı çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada Bağlam, çevredekilerin dikkatini çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden Bağlam, çevredekilerin saldırısına uğradı. Darbedilen Serdar Bağlam, yanındaki Abdülaziz Arslan ile motosikletle kaçmaya çalışırken, kalabalık grubun arasında kaldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan ikili, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırgan grup, elindeki çakmaktan dolayı kundakçı ve 3 ilçedeki yangının sorumlusu olduğunu sandıkları ikiliyi darbettikleri söyledi. Polis ekipleri, yaralanan 2 kişiyi önce hastaneye tedavilerinden sonra ise polis merkezine götürerek, ifadelerini aldı.

İfade işlemleri sonrası serbest bırakılan Serdar Bağlam ve Abdülaziz Arslan, İskenderun Adliyesi'ne gitti. Gençler, kendilerini darbedenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Bağlam, olay gecesi yaşananları anlattı.

Hatay'da sigara içmek için çakmak çakan gençler, kendilerini darbedenlerden şikayetçi oldu: Terörist damgası yemekten rahatsızız

"ORMANI YAKAN TERÖRİSTLER DİYE BAĞIRINCA HERKES SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

Akşam saatlerinde arkadaşı ile sahip kenarından vakit geçirdiğini belirten Bağlam, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için boş inşaata geçince peşimizden gelenler, bizlere sopalarla saldırmaya çalıştı. Biz de kaçmaya çalıştık. Oradakiler 'Yakalayın, ormanı yakan teröristler' diye bağırınca herkes, bize saldırmaya çalıştı" dedi.

"BİZ TERÖRİST DEĞİLİZ, BU ÜLKENİN İNSANLARIYIZ"

Bağlam çenesinin kırıldığını söyledi ve "Biz terörist değiliz, bu ülkenin insanlarıyız" ifadelerini kullandı. Abdülaziz Arslan ise yapılan soruşturma sonucu ormanı yakmadıkları ve molotofkokteyli atmadıkları anlaşıldığı için serbest bırakıldıklarını aktararak, sosyal medyada 'terörist' damgası yemekten son derece rahatsız olduklarını dile getirdi.

Hatay'da sigara içmek için çakmak çakan gençler, kendilerini darbedenlerden şikayetçi oldu: Terörist damgası yemekten rahatsızız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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