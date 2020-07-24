Kumsalda Murat Mermer coşkusu
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Kumsalda Murat Mermer coşkusu

Büyükçekmece sahilinde düzenlenen "Kumsalda Sanat Var" konserinin konuğu Murat Mermer, sevilen şarkıları ve performansıyla unutulmayacak bir gece yaşattı.

Kumsalda Murat Mermer coşkusu
24.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:23

Büyükçekmece sahilinde düzenlenen "Kumsalda Sanat Var" konserinin konuğu Murat Mermer, sevilen şarkıları ve performansıyla unutulmayacak bir gece yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen "Kumsalda Sanat Var" etkinliği yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz Demokrasi Parkı önündeki kumsalda gerçekleştirilen konserde sahne alan Büyükçekmece'nin sevilen sesi Murat Mermer, sevilen şarkıları ve ortaya koyduğu muhteşem performans ile dinleyicilerinden tam not aldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen konser gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Büyükçekmeceliler de unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı.

Konserin sonunda sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Murat Mermer ve orkestrasına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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