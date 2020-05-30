Kumru kuşu balkona yuva yaptı
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Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hakkari'de kumru kuşu bir evin balkonuna yuva yaparak yumurta bıraktı.

Kumru kuşu balkona yuva yaptı
30.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:33

Hakkari'de kumru kuşu bir evin balkonuna yuva yaparak yumurta bıraktı.

Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Bayram Tatlı isimli vatandaş, davetsiz misafirine gözü gibi bakıyor. Evin balkonunda bulunan 2 metre yüksekliğindeki dolabın üzerine yuva yapan kumru kuşu bir de yumurta bıraktı. Evinin balkonuna misafir olan kuşa günlük yiyecek bıraktığını belirten Bayram Tatlı, yaklaşık bir hafta önce annesi evin genel temizliğini yaparken kuşun yuva yaptığını gördüğünü söyledi. Tatlı, "Annem kuş yuvasını görünce temizliği bıraktı. Yuvaya iki yumurta yapmış. Yuvada iki kumru var biri dişi biri erkek. Sabah dişi, akşam ise erkek olanı geliyor ve dönüşümlü bir şekilde yuvada kalıyorlar" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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