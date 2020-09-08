Kumpas davası savcısına 10 yıl hapis
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Kumpas davası savcısına 10 yıl hapis

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından 'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısı Zafer Kılınç, Ankara'da örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kumpas davası savcısına 10 yıl hapis
08.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:10

FETÖ/PDY'nin kumpas davalarından 'İzmir Askeri Casusluk' davasının savcısı Zafer Kılınç, Ankara'da örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı sırada, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski savcı Zafer Kılınç, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 15 yıla kadar hapsini talep etti. Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanık Zafer Kılınç ise savunmasında örgüt üyesi olmadığını, iddia edildiği gibi 'ByLock' kullanıcısı olmadığını ileri sürerek erek, beraat ve tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılınç'a, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın, kararla birlikte tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

 


Kaynak: DHA

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