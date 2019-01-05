Kumluca Emniyet Müdürü Doğan, Vatandaşlarla Buluştu

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, vatandaşların sorunlarını dinlemek, çözüm üretmek için vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Doğan, Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy ve emniyette görevli birim amirleri katıldı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların can ve mal güvenlikleri için gece gündüz çalıştıklarını, bu konuda en büyük destekçilerinin yaşadıkları toplumda yaşanan iyi ve kötü olaylara karşı duyarlıklık gösteren vatandaşlar olduğunu söyledi.

Sorunları dinleyerek çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini anlatan Doğan, "Yaşadıklarınızı bizimle paylaşırsanız daha hızlı ve çabuk çözümler üretiriz. Ekiplerimiz 24 saat sokak, cadde ve alanlarda devriye geziyor. Elbette bizim de gözümüzden kaçan eksiklikler olabilir. Sizleri rahatsız eden en küçük olayları dahil bize bildirebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar, toplantıda hız yapan araçlar, yarış motosikletlerinin egzoz sesinden rahatsız olduklarını, bu konuda kalıcı çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA