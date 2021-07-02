Kumluca'da "Yörük Ateşi" tiyatrosu sahnelendi
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Kumluca'da "Yörük Ateşi" tiyatrosu sahnelendi

Kumluca'da 'Yörük Ateşi' tiyatrosu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Kumluca Belediye Tiyatrosu, perdelerini "Yörük Ateşi" adlı oyunla açtı.

Kumluca Belediye Tiyatrosu, perdelerini "Yörük Ateşi" adlı oyunla açtı.

İlçe Belediyesi personellerinden oluşan tiyatro ekibinin sunduğu gösteriyi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile sanatseverler izledi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen tiyatroya, izleyicilerden ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Köleoğlu, salgın nedeniyle uzun süre sosyal ve sanatsal gösterilere ara vermek zorunda kalındığını ifade etti.

Kumluca'da yapılacak her türlü sosyal, kültürel etkinlikte destek verdiklerini belirten Köleoğlu, "Yörük kültürümüzü yansıtan, Beydağlarımızı anlatan bu oyunumuzu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde halkımıza daha geniş kitlelerle buluşturacağız." dedi.

Kumluca'da 'Yörük Ateşi' tiyatrosu sahnelendi
Kumluca'da 'Yörük Ateşi' tiyatrosu sahnelendi
Kumluca'da 'Yörük Ateşi' tiyatrosu sahnelendi
Kumluca'da 'Yörük Ateşi' tiyatrosu sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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