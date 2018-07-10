Kumluca Belediyesi Görevlilerinden Piknikçiye Darp İddiası

Kumluca i·lçesi Adrasan Mahallesi'nde, mangal yaktıkları gerekçesiyle piknikçi Halil Fatih Küçükyılmaz ile eşini darp ettiği iddia edilen Kumluca Belediyesine bağlı 1 zabıta memuru ile yine aynı belediyenin taşeron işletmesinin 2 personeli hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Halil Fatih Küçükyılmaz, ailesi ve misafirleriyle gittiği Adrasan plaj yolundaki kamp alanında hasır yayıp mangal yaktı. İddiaya göre bir süre sonra Küçükyılmaz'ın yanına gelen otopark işletmesi görevlisi, ücret alarak mangal yakmanın yasak olduğunu söyledi. Küçükyılmaz, mangalı söndüreceğini belirtince görevli yanlarından ayrıldı.

Kısa süre sonra Küçükyılmaz'ın yanına gelen ve işletmenin şefi olduğunu belirten diğer görevli, mangalı söndürmemeleri halinde kolluk gücü çağıracağını söyledi.

Bu kez gelen zabıta görevlisi, mangalı söndürdüğünü ifade eden Küçükyılmaz'dan yaydığı hasırı da kaldırmasını istedi ve iddiaya göre Küçükyılmaz'a küfretti. Buna karşı çıkan ve görevliden küfürlü konuşmamasını isteyen Küçükyılmaz'ın darp edilmesi üzerine arbede yaşandı. Küçükyılmaz'ın eşinin de darp edildiği arbedeye olay yerine gelen jandarma müdahale etti.

Küçükyılmaz'ın şikayetçi olduğu 4 kişiden biri zabıta memuru ikisi taşeron işletme personeli olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükyılmaz, haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakılan şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Eşinin de kendisini kurtarmak isterken, sonradan cankurtaran olduğu öğrendiği bir personel tarafından yüzüne dirsek atılarak darp edildiğini öne süren Küçükyılmaz, "Jandarma geldi, tespit edebildiğim 4 kişiden şikayetçi olduk. Yaptıkları zorbalığa kılıf uydurup sanki biz suçluymuşuz gibi hakkımda mesnetsiz iddialarla sosyal medyadan yayın yaptılar." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.