Kumluca Belediye Başkanı Çetinkaya'ya Ziyaret

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez ve İbradı, Gündoğmuş, Akseki Havzası Projesi (İGA) AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Dündar Uluğkay, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Çetinkaya'ya proje hakkında bilgi veren Uluğkay, söz konusu bölgenin Antalya'nın alternatif turizm için en değerli alanlarına ve özelliklerine sahip olduğunu anlattı.

Uluğkay, ayrıca ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenlemeyi, yerli ve yabancı spor kafilelerine İbradı, Gündoğmuş ve Akseki yöresinde ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Çetinkaya da "Hazırladığınız proje İGA havzasının kalkınması için çok kapsamlı bir projedir. Bu projeyi gerçekleştirmek gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi olacaktır." ifadesini kullandı.