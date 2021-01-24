Kumluca açıklarında 'hortum'
24.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:13
ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.
- Antalya
Kumluca'nın Adrasan Mahallesi açıklarında denizde hortum çıktı. Kıyıdan görülebilen hortum deniz yüzeyinde bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Kıyıya ulaşmayan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
- Antalya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI