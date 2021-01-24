Kumluca açıklarında 'hortum'
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Kumluca açıklarında 'hortum'

24.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:13
Kumluca açıklarında 'hortum'

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında çıkan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Kumluca'nın Adrasan Mahallesi açıklarında denizde hortum çıktı. Kıyıdan görülebilen hortum deniz yüzeyinde bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Kıyıya ulaşmayan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.


- Antalya
Kumluca açıklarında 'hortum'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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