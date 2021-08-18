Kümesinde angut ördeği bulunan şahsa cezai yaptırım

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kümesinde 6 adet avlanması yasak olan angut bulunan şahsa cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kümesinde 6 adet avlanması yasak olan angut bulunan şahsa cezai işlem uygulandı. Jandarma tarafından el konulan angut ördekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından bugün saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Büyükbelen Mahallesi Damlaraltı mevkiinde bulunan M.G.(36) isimli şahsa ait kümeste 6 adet angut ördeği tespit edilerek Manisa Milli Parklar ekipleri ile birlikte muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan ördekleri daha sonra kontrollü bir şekilde Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. M.G. isimli şahsa, Milli Parklar ekipleri tarafından gerekli idari yaptırım uygulanırken, 6 adet angut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı