Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı - Haberler
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Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı

Şırnak'ın Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı.

Şırnak'ın Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı.

Kumçatı Belediyesi, beldede yaşayan ve durumu iyi olmayan 16 vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Kumçatı Belediye Başkanı Nimet Demir, ihtiyaç sahibi 16 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.

Demir, engelli olan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları mutlu etmek için tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Tekerlekli sandalyeler için Kumçatı Belediyesine teşekkür eden engelli vatandaşlar, verilen destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kumçatı Belediyesi, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıttı - Haberler
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