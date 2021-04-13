Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
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Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü bir tır, otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı. İtfaiyenin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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