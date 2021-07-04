Son dakika haber! Kumburgaz'da cankurtaranlar ile çocuklar arasında kavga

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Kumburgaz'da cankurtaranlar bir grup çocuk arasında kavga çıktı.

İstanbul Kumburgaz'da cankurtaranlar bir grup çocuk arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Kumburgaz'da cankurtaranlar ile bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce iki taraf arasında kavga çıktı. Cankurtaranlar ardından çocukları sahilden attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı