Kumbaralarındaki bisiklet parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

NİĞDE'de yaşayan Yusuf ile Resul kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda yaşayan Emine Gümüş bin lira, torunları Yusuf (8) ve Resul Gümüş (6) ise bisiklet almak için kumbarada biriktirdikleri bir miktar parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

'KORANAVİRÜSÜ HASTALARI ŞİFA BULSUN' DİYEKumbaradaki parayı bir süredir özenle biriktirdiklerini söyleyen Yusuf Gümüş, "Ben bu parayı bisiklet almak için biriktiriyordum. Ama koronavirüsü hastaları şifa bulsun diye bağışlıyorum. Cumhurbaşkanımıza da selam söylüyorum" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise sosyal medya hesabından Gümüş ailesine teşekkür etti. Vali Şimşek: "?Bağlama kasabamızda Emine teyzemiz 1000 lira, torunları Yusuf ile Resul ise bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladılar. Gönlü ve yüreği zengin Niğde'm teşekkürler" dedi.

Kaynak: DHA