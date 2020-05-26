"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
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"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti

Hong Kong ve Makao'daki kurduğu kumarhanelerle bir imparatorluk oluşturan Stanley Ho 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.

26.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:05

Makao'yu dünyanın en büyük kumarhanelerine ev sahipliği yapan bir şehre dönüştürmesi ile tanınan ünlü iş insanı Stanley Ho, 98 yaşında hayatını kaybetti.

SJM Holdings'in de sahibi olan Ho, 2010 yılında Forbes'un listesinde dünyanın en zengin 500 insanı arasında yer almıştı.

STANLEY HO KİMDİR?

Stanley Ho, Macau'da Grand Lisboa da dahil olmak üzere on dokuz kumarhanenin sahibi olan SJM Holdings'in kurucusu ve Başkanıdır.

Dünya Manşet

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