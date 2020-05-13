Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
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Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı

Tokat'ta kumar oynadığı ileri sürülen adrese polis ekipleri tarafından yapılan baskında kaçmaya çalışan bir kişi 2. kattan balkondan atlaması sonucu ayağını kırdı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
13.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:26

Tokat'ın Zile ilçesinde kumar oynandığı ileri sürülen adrese polis ekipleri tarafından yapılan baskında kaçmaya çalışan bir kişi 2. Kattan balkondan atlaması sonucu ayağını kırdı.

İKİNCİ KATTAN ATLADI, AYAĞINI KIRDI

Zile İlçesi Dutlupınar Mahallesi Postane Sokakta bir ikametin 2. katında kumar oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda evin odalarında oyun oynayanlardan birisi kaçmaya çalıştı. Evin 2. Katındaki balkondan aşağı atlayan F.K isimli şahıs acılar içinde kıvranmaya başladı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırıldı.

24 KİŞİYE 150 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan yapılan operasyonda masalar ve masa üzerinde oyun kağıtları ele geçirildi. 24 şahsa ayrı ayrı sosyal mesafeye uymamak ve kumar oynamaktan şahıs başına 4.375 TL idari para cezası olmak üzere toplam 105 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca ikamet sahibi ve işleten C.D. isimli ve S.Y. isimli şahıslara adli işlem başlatıldı.

Polis baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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