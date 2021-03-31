Kumar baskınında, polisi görünce iskambil kağıtlarını yakmaya çalıştılar

SAMSUN'da bir eve yapılan kumar baskınında polisi karşılarında gören kişiler, iskambil kağıtlarını sobada yakmaya çalıştı.

SAMSUN'da bir eve yapılan kumar baskınında polisi karşılarında gören kişiler, iskambil kağıtlarını sobada yakmaya çalıştı. Ekipler, 1'i Irak uyruklu 16 kişiye toplamda 62 bin 700 lira para cezası uyguladı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Saadet Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan 1'i Irak uyruklu, 16 kişi, ekiplerin geldiğini fark edince, kumar oynadıkları iskambil kağıtlarını sobaya atarak yakmaya çalıştı. Şüpheliler hakkında 'Sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamak' suçlarından idari işlem yapılarak, toplam 62 bin 700 lira para cezası uygulandı. Ev sahibi O.K. (23) ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA