Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da kum yığınına çarparak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandıKaza, saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında meydana geldi.

23.08.2019 11:23
Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'da kum yığınına çarparak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı


Kaza, saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerine ışıklandırma çalışması için yolun tek şeridine bırakılan ve etrafına güvenlik şeridi çekilen kum yığınını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sol bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken, plakasız motosiklet otoparka çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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