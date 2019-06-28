Kulüplerin borç yapılandırmasında son dönemece girildi

MURAT BİRİNCİ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ve bankaların üzerinde çalıştığı futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında imza aşamasına gelindi.

Borçların yapılandırılması doğrultusunda UEFA, Finansal Fair Play (FFP) konusunda hassasiyet gösterirken, kulüpler, gelir-gider dengesini sağlayamaması durumda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nı bugün yürürlüğe soktu.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yeni talimatnameyle, federasyon, belirlenen harcama limitine uymamaları durumunda kulüplere, para ve puan silme cezalarının yanı sıra transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden de kulüplerle bankalar arasındaki yapılandırma çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu. Söz konusu açıklamalara göre, borçlarının yapılandırması çalışmaları ana hatlarıyla şu unsurları taşıyor:

SORU: Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasındaki amaç nedir?

CEVAP: Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amaçlanıyor.

SORU: Yapılandırmada nihai süreç ne zaman tamamlanacak?

CEVAP: Yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıkça ilgili kulüpler yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacak.

SORU: Bankalarla kulüpler arasındaki çalışmanın tamamlanmasıyla kulüplerin avantajı ne olacak?

CEVAP: Bu çalışmalarla; futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenecek. Kulüpler, UEFA Finansal Fair Play açısından sorun yaşamayacak. Giderlerini kontrol altına alıp yönetebilir seviyelere getirmeleri kulüplerin en önemli kazanımları olacak. Kulüplerin gelir-gider dengesini sağlamada iyileşme olacak.

SORU: Bankaların borçları silinecek mi? Piyasa koşullarının altında faiz uygulanacak mı?

CEVAP: Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak.

SORU: Finansal borçların yapılandırmasında vade ne kadar olacak?

CEVAP: Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecek.

SORU: Kulüplerin borçları herhangi bir bankaya devredilecek mi?

CEVAP: Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil. Her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek.

SORU: Bankalarla kulüpler arasındaki borç yapılandırmasının diğer yapılandırmalardan farkı var mıdır?

CEVAP: Bankaların geçmiş dönemde şirketlere yaptıkları yapılandırmadan hiçbir farkı yoktur. Bankaların, kulüplerle ilişkisi ticaridir. Bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecek.

SORU: Kulüplerin "basiretli tüccar" ilkesine uymaları için kurallar olacak mı?

CEVAP: Kulüplerin gelir yapıları belli. Fakat giderleri yönetimlerin popülist yaklaşımları sebebiyle dalgalanıyor. Giderlerin kontrol altına alınabilmesi için birtakım kurallara uymaları istenecek. Bu kurallar gider bütçesini disiplin altına alacak rasyoların sağlanması mantığına dayanıyor.

SORU: Kulüplerin yapılandırılacak toplam borçları yaklaşık ne kadar?

CEVAP: Dört büyük kulübün yaklaşık 5 milyar TL finansal borcu bulunuyor. Bu borcun büyük kısmı (yüzde 80-85) yapılandırmaya konu.

Kaynak: AA