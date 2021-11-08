Kulüp dizisi nerede çekildi? Kulüp dizisi ne zaman çekildi? Kulüp oyuncuları ve konusu
Kısa sürede büyük beğeni toplayan Kulüp dizisi, Netflix'in en yeni Türk yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin yönetmenliği Seren Yüce'ye ait. Kulüp dizisinin senaryosu ise Zeynep Günay Tan tarafından kaleme alınıyor. Söz konusu dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kulüp dizisi nerede çekildi? Kulüp dizisi ne zaman çekildi? İşte, Kulüp oyuncuları ve konusu
Kulüp dizisi nerede çekildi? Kulüp dizisi ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kulüp dizisi online dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix'te yayınlandı. Ünlü yapım şirketi Netflix'in yeni Türk dizisi olan Kulüp dizisi, oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu dikkat çekti. İşte, Kulüp oyuncuları ve konusu
Matilda eski bir mahkumdur. 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bi haber dir. Matilda, kızı ile güçlü bir bağ kurmak ister ve kızını, Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için elinden geleni yapar. Matilda bir yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşır.
Netflix'in yeni projesi Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.
Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.
Gökçe Bahadır
Barış Arduç
Metin Akdülger
Fırat Tanış
Asude Kalebek
Salih Bademci
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