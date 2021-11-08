Kulüp dizisi nerede çekildi? Kulüp dizisi ne zaman çekildi? Kulüp oyuncuları ve konusu

Kulüp dizisi nerede çekildi? Kulüp dizisi ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kulüp dizisi online dizi, belgesel ve film izleme platformu olan Netflix'te yayınlandı. Ünlü yapım şirketi Netflix'in yeni Türk dizisi olan Kulüp dizisi, oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu dikkat çekti. İşte, Kulüp oyuncuları ve konusu

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU

Matilda eski bir mahkumdur. 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, annesi hapisten çıkana kadar varlığından bi haber dir. Matilda, kızı ile güçlü bir bağ kurmak ister ve kızını, Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için elinden geleni yapar. Matilda bir yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşır.

KULÜP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix'in yeni projesi Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

KULÜP DİZİSİNİN OYUNCULARI



Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.

Gökçe Bahadır

Barış Arduç

Metin Akdülger

Fırat Tanış

Asude Kalebek

Salih Bademci

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