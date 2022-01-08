Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul heyecanı - Haberler
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Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul heyecanı

Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Konya'nın Kulu ilçe Şoförler ve Otomobilciler Odası 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçe Şoförler ve Otomobilciler Odası 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Ömer Dağ güven tazeledi.

Kulu ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası 17.Olağan Genel Kurulu Belediye Konferans Salonunda yapıldı. Genel kurul programı başkanlık divanı teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunması ve müzakeresi, gelir gider hesabının kabulünün ardından seçime geçildi. 260 üyesi bulunan Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odasında mevcut başkan Ömer Dağ tek aday olarak girdiği genel kurulda 3. kez seçilerek güven tazeledi. Başkan Ömer Dağ, üyelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, göreve kaldığı yerden daha verimli bir şekilde teşekkür edeceklerini söyledi. - KONYA

Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odasında genel kurul heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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