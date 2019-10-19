Kulu Kaymakamı Budan Muhtarlar Günü'nü kutladı

19.10.2019 11:14

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, çok önemli ve köklü bir mesleği icra eden, kamu yönetim zincirinin ilk halkası olan muhtarların, insanların devlete ihtiyaç duyduğunda ilk ulaştıkları mevki olduğunu söyledi.



Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan,19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "Demokrasimizin en önemli ve köklü mesleğini icra eden, kamu yönetim zincirinin ilk halkası olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda ilk ulaştıkları mevkidir. Bu nedenle bu görevi yerine getiren muhtarlarımız çok önemli bir vazifenin içerisinde bulunmaktadırlar. Hem milleti hem devleti temsil eden muhtarlarımız görev yaptığı mahallelerdeki vatandaşların taleplerini ve mahallelerin sorunlarını en kısa sürede yetkili makama ileterek, kamu hizmetlerinin mahalle halkına ulaşmasında etkin bir rol oynamakta ve çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel faktörleri olan birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük katkı sağlamaktadırlar. 19 Ekim 1829 tarihinde ülkemizde kurulan ilk muhtarlık teşkilatının yıl dönümünün Hükumetimiz tarafından Muhtarlar Günü olarak kutlanmasının kabul ve ilan edilmesi, devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin ve değerin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli muhtarlarımızla daima işbirliği içinde olacağımızı belirtmek istiyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününde tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylık diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA