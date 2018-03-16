Kulu'da Çocuklardan, Afrin'deki Mehmetçiğe Mektup

Konya'nın Kulu ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yazdıkları mektupları Afrin'e gönderdiler.

Kulu Merkez İlkokulunda bulunan ana sınıfı öğrencilerinin anne, baba ve sınıf öğretmenlerinin yardımları ile yazdıkları birbirinden anlamlı çeşitli çiçek resimleri ile süsledikleri mektuplar, okul müdiresi İlknur Özgün, müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri ile birlikte, Kulu PTT Şubesi Müdürü Atilla Kılıç'ı ziyaret ederek teslim ettiler. Öğrenciler hazırlanmış oldukları ay yıldız deseni ile kaplanmış posta kutularına birer birer mektuplarını attılar. PTT Müdürü Atilla Kılıç da, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - KONYA