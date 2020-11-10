Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı (2)
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı (2)

10.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:56

Son dakika gündem haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı.

Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulan fotoğraflarının da aralarında olduğu 40 görsel, 15 farklı ilde sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenen birbirinden özel fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı.

Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde de görülebilecek.

Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi' açıldı (2)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi' açıldı (2)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi' açıldı (2)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığınca '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi' açıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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