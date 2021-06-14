Kültür ve Turizm Bakanlığı, besteci ve keman virtüözü Tekay için başsağlığı mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren unutulmaz eserlerin bestecisi Selçuk Tekay için başsağlığı mesajı yayımladı.