Kültür ve Turizm Bakanlığı, besteci ve keman virtüözü Tekay için başsağlığı mesajı yayımladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren unutulmaz eserlerin bestecisi Selçuk Tekay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren unutulmaz eserlerin bestecisi Selçuk Tekay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Unutulmaz eserleriyle daima saygı ve sevgiyle anılacak olan usta keman virtüözü ve besteci Selçuk Tekay'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak