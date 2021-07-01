Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giresun Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Giresun'da valilik binası önünde ilgililer tarafından karşılandı.

Burada halk oyunları gösterisini izleyen Ersoy, şeref defterini imzalamasının ardından Vali Enver Ünlü ile görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden Ersoy, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giresun Kalesi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Giresun Limanı'nda düzenlenen programa da katıldı.

Bakan Ersoy, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere gezinti gemisiyle Giresun Adası'na gitti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Cristiano Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaret ve incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:40:27. #1.15#

title