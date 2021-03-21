Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Aşık Veysel'i andı
21.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:26
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.
Ersoy, Twitter hesabından, "Dünyayı gönül gözüyle gören, Anadolu'nun yüreği ve sesi olmuş büyük halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 48. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen