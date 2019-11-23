Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kastamonu'da
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kastamonu'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti.

23.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:57
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kastamonu'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 'nun ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Yaşar ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle Abana'yı ziyaret eden Alpaslan'ı, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı Yunus Akgül karşıladı.

Akgül'e ziyarette bulunan Alpaslan, daha sonra ilçeyi gezdi.

Bozkurt ilçesinin Karadeniz sahilindeki Beldeğirmeni köyünde yer alan 8 asırlık anıt çınar ağacı ile tarihi camiyi de gezen Alpaslan ve beraberindeki heyet, ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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