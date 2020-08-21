Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Yesemek'i ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi"ni ziyaret etti. Demircan, beraberindeki Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni gezdi. Demircan, müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA