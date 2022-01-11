Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı ile görüştü

Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Kültür Bakanı İrena Stefoska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki kültür alanındaki iş birliğin kendine özgü bir sürekliliği ve geleneği olduğu; bu alandaki tüm sektörleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Stefoska ve Demircan görüşmesinin sonucu olarak iki ülke arasındaki samimi dostluk ile iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin kendileri için bir görev olduğu kaydedildi.

Görüşmede Demircan'ın, Bakan Stefoska'yı İstanbul'da düzenlenecek Balkan Film Festivali'nin hazırlıkları konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Demircan'ın festival kapsamında iş birliği için bir film ağı oluşturmak amacıyla tüm Balkan ülkelerinden katılımla Film Çalışanları Forumu'nun da düzenleneceği bilgisini vererek ülkeler arasındaki kültürel bağları derinleştirmenin en etkili yolunun, sinematografi olduğunu söylediği aktarıldı.

Tarafların kültürel mirasın korunması alanındaki iyi iş birliğini vurguladıkları belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Bakan Stefoska, Kuzey Makedonya'daki İslami anıtların restorasyonu ve korunması alanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile mükemmel iş birliğinin altını çizdi, ülkemizdeki kültürel mirasın korunması alanında uzmanlarla daha fazla iş birliğine duyulan ihtiyacı vurguladı." ifadelerine yer verildi.

AA / Dzihat Aliju - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet