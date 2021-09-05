Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Semih Kır - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hayme Ana'yı anlamadan Türk devlet tarihini, Türk devlet aklını anlamak da mümkün olmaz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hayme Ana'yı anlamadan Türk devlet tarihini, Türk devlet aklını anlamak da mümkün olmaz." dedi.

Demircan, Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hayme Ana'nın 740 yıl boyunca anılmasının çok etkileyici olduğunu belirten Demircan, "Hayme Ana'nın aşkını ve muhabbetini, topluma olan sevgisini gösteriyor. Tıpkı Yunus gibi Mevlana ve Hacı Bektaş gibi nasıl onların çağları aşan sözü var da aşkıyla bugüne geldiyse, Hayme Ana'nın aşkı aslında bu bölgeden başlayarak tüm memleketin sathına yayılmış durumda. Dolayısıyla bu atmosfer tarif edilmez, yaşanması lazım." diye konuştu.

İyi bir eş olan, eşinin yokluğunda boyuna liderlik, evlatlarına annelik yapan Hayme Ana'nın çok güçlü bir karakter olduğunu söyleyen Demircan, şöyle devam etti:

"Hayme Ana'yı anlamadan Türk devlet tarihini, Türk devlet aklını anlamak da mümkün olmaz. Aslında devletin bir arada durma duygusu olarak hani aileyi nasıl bir araya toplayan gerçekler varsa devleti bir arada tutan o duygunun, yönetici zümrede binlerce yıllık geleneğinde nasıl olgunlaştığını anlatması açısından çok önemli. Dolayısıyla Hayme Ana'nın tavrı ve tarzı çok etkileyici. Devlet aklına, inşasına orada söyleyeceği mesajları halen var ve dinamik ve sıcak diye düşünüyorum."

Demircan, Hayme Ana'nın devletin bir arada olması duygusunu da güçlü tuttuğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Bizim kültürümüzde kadının rolünün aslında ne kadar güçlü olduğunu anlatması açısından çok önemli. Hayme Ana, büyükşehirlerimizde genç nesillerimize kadının toplumdaki rolünü ve geleneksel Türk İslam kültüründekini anlamını anlatan güçlü bir figürasyon." ifadelerini kullandı.

TRT'de son yıllarda yayımlanan bazı dönem dizileri sayesinde Hayme Ana'nın bilinirliliğinin arttığını kaydeden Demircan, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Salih Uçan Umut Meraş Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ni değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 19:36:43. #1.16#

title