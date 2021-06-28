Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ermenistan'ın Karabağ mezaliminin belgelenmesi gerektiğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ermenistan'ın Karabağ mezaliminin belgelenmesi gerektiğini söyledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ermenistan'ın Karabağ mezaliminin belgelenmesi gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ermenistan'ın Karabağ'da ortaya koyduğu mezalimin belgelenerek gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ermenistan'ın Karabağ'da ortaya koyduğu mezalimin belgelenerek gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Demircan, AA muhabirine değerlendirmeler yaptı.

Demircan, Türkiye ve Azerbaycan kültür bakanlıkları arasında geniş iş birliği olduğunu, son dönemlerde, iki ülkeye ait değerlerin kültür enstrümanları aracılığıyla yayılması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiyi anlatabilmenin, Karabağ zaferiyle birlikte iki ülke iş birliğinin altını çizerek daha fazla ön plana taşımanın önemine vurgu yapan Demircan, iş birliklerini her alanda ilerletmek gerektiğini vurguladı ve kültürün yaygın eğitimin en önemli enstrümanı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın birikimlerinin bir araya getirilerek dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğini ifade eden Demircan, "Sinema da bu manada çok anlamlı ve değerlidir. Sinema sektörüyle ilgili yoğun görüşmeler var. Kültürün aktarımında en önemli alan sinemadır. Türkiye'nin özellikle dizi filmlerdeki tecrübesinin, dünyada 200'e yakın ülkede gösterime girme başarısına erişmiş olması, burada paylaşılması önemlidir. Türkiye sinema sektörünün bileşenlerinin tecrübelerini buraya aktaracağız. Bu iş birliği hiçbir zaman bitmeyecek." dedi.

Ermenistan ordusunun 27 yıl işgal altında tuttuğu, geçen yıl Azerbaycan ordusunca kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret ettiğini dile getiren Demircan, şunları söyledi:

"Ağdamda büyük bir mezalim var. Düşünün bir şehre giriliyor. Orada 100 bin insan var. Onlardan 6 bini öldürülüyor. ve geçen 27 yıl içerisinde taş üstünde taş bırakmayarak ne varsa yok etmişler.

DEAŞ'ı lanetlerken onların girdikleri mekanlarda ne varsa tahrip ettiklerini söylüyorduk. Ben bunu gözlerimle de görmüş oldum.

Ermenistan'ın burada ortaya koyduğu mezalim insani değil. Hiçbir şeyi üst üste bırakmamış olmalarını anlamlandırmak çok zor. Bunu belgelemek, anlatmak, bir daha olmaması için tedbirler almak, gelecek nesillere burada yaşananları aktarmak bizim vazifemizdir."

Demircan, temasları kapsamında TİKA Bakü Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Erdoğan: '(TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi) Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir.'
Erdoğan: "(TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi) Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir."
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Burak Özçivit Haluk Bilginer
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ermenistan'ın Karabağ mezaliminin belgelenmesi gerektiğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 15:41:55. #1.13#

title