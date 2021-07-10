Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sol 2), Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ve savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam (sol 2), Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ve savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı
Türkiye, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalmasına yönelik BM kararını memnuniyetle karşıladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Salih Uçan Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:21:30. #1.14#

title