Kültür ve Sanatın Adresi Mamak Kültür Merkezi

Mamak Belediyesi, Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle binlerce kültür ve sanat meraklısını bir araya getiriyor. Başkentin kültür durağı olan MKM'de Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları, tiyatro, enstrüman kursları, meslek edindirme kursları dallarında eğitimler sürüyor. Tiyatro, sergi ve konser salonunun yer aldığı MKM, sanatsever başkentlilerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Ankaralıların hizmetine açık

Sanatın tüm dallarına yönelik imkanları ortaya koyduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ın yapısal sorunlarına çözüm üretirken, insanımızın yaşam standartlarını yükseltecek çalışmalara da imza atıyoruz. Mamak Kültür Merkezimizde gençlerimizi sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkanları sağlıyoruz. Amacımız merkezimizden herkesin faydalanması" dedi.

Geleceğin sanatçıları yetişiyor

Deneyimli eğitimci kadrosu ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro bölümlerinde eğitim veren Mamak Kültür Merkezi konservatuarını başarıyla tamamlayan kursiyerler Devlet Konservatuarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT konservatuar sınavlarında büyük başarı sağlıyor. Konservatuar Türk Halk Müziği Bölümünde kursiyerlere teorik ve uygulamalı çalışmalar, ses ve çalgı dallarında icracılığa yönelik eğitimler, nota, solfej, repertuar ve uygulama, nazariyat, bağlama, halk bilimi, edebiyat, diksiyon, iletişim ve halk oyunları dersleri veriliyor. Konservatuarın Türk Sanat Müziği Bölümünde ise nota, solfej, şan dersleri, ud, nazariyat, halk bilimi, diksiyon, iletişim ve halk oyunları eğitimi veriliyor. Mamak Kültür Merkezi Konservatuarı tiyatro bölümünde de teorik ve uygulamalı çalışmalar, ses eğitimi, diksiyon, beden dili, fonetik ve drama alanlarında eğitim veriliyor. - ANKARA