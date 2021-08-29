Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi
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Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi Malatya'da bulunan Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'nin inanç ziyaretlerine açılmasının ardından kilisede uzun yıllar sonra dini tören gerçekleştirildi.

Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi

MALATYA - Malatya'da bulunan Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'nin inanç ziyaretlerine açılmasının ardından kilisede uzun yıllar sonra dini tören gerçekleştirildi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde yer alan tarihi Taşhoron Kilisesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Kültür ve Sanat Merkezi'nin resmi törenle açılışı geçtiğimiz gün gerçekleştirilmişti. Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi olarak inanç ziyaretlerine açılan kilisede uzun yıllar sonra dini tören gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan tarafından gerçekleştirilen ayine çok sayıda vatandaş, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek katıldı. Gayrimüslim vatandaşlar yılın belli zamanlarında gerekli izinleri alarak Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi'ni ibadetlerini yerine getirebilecekler. Yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekleyen 128 yıllık kilise inanç turizmine de önemli ölçüde hizmet edecek.

Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi
Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi
Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi
Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Taşhoron Kilisesi'nde yıllar sonra ibadet gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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